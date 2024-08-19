Samudio, mağlubiyetini nedenini açıkladı

Antalyaspor'da takımı adına 2 gol kaydeden Braian Samudio Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Samudio maçla ilgili, "İkinci yarıya biraz daha konsantremiz eksik başladık. Yediğimiz gollerin bu yüzden olduğunu düşünüyorum.'' dedi.



Sözlerine devam eden golcü isim, ''Yoğun bir çalışma sürecinden geçtik. Bu farklı mağlubiyeti buna yoruyorum." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU