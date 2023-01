Samsunspor'un sıradaki hedefi Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 30 Ocak Pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Erzurumspor FK maçını değerlendirdi.



Her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarına işaret eden Eroğlu, "Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenerek farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Çok anlamlı ve değerliydi. Yukarıya tutunmak anlamında rakibimizi yenmek bize moral motivasyon anlamında katkı sağladı. Taraftarımızın inancını daha da güçlendirdi ama bu galibiyet, bundan sonraki maçlardan da galibiyetle ayrılacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü sahada rakip, izin verdiğiniz kadar güçlüdür. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama her maçı kazanmak için planlı, programlı olmalıyız." diye konuştu.



Eroğlu, Erzurumspor FK ile de zor bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında her maç çok zor geçiyor. Her ne kadar yukarıdaki ve alttaki takım mücadele etse de hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.



"Soner Aydoğdu ile prensip anlaşmasına vardık"



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti:



"İhtiyacımız olan ve şampiyonluğa giderken bize katkı sağlayacak oyuncuları tercih etmek istedik. Karakteriyle, becerisiyle, uyumuyla devre arasında oyuncuyu kadronuza katmak bazen olumlu değil, olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu anlamda çok transfer değil, az ama öz transfer yapmak lazım. Yönetimimizle bu çabayı gizli şekilde yönetiyoruz. Bu süreçte her oyuncudan katkı alacağımız gibi yeni transferlerden de en üst düzeyde performans almaya çalışacağız. Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ile prensip anlaşmasına vardık. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım görüşmeleri yapıyor. Soner'in bize katkı sağlayacağını biliyoruz. Geçmişte Süper Lig'de birçok maça çıktı. İhtiyacımız olan ve istediğimiz bir oyuncuydu. Transfer döneminde birkaç oyuncuyu daha transfer edebiliriz."





