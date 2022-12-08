Samsunspor'un konuğu Yeni Malatyaspor

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 9 Aralık Cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor karşısında son 6 haftada yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.



Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu 6 maçta Dyorex Boluspor ile 2-2 ve Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, Pendikspor'u 2-0, Göztepe'yi 1-0, Tuzlaspor'u 2-1 ve Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 14 puan topladı.



Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin, Moryke Fofana, kart cezalısı Alim Öztürk ile kadro dışı bırakılan Fernando Henrique Boldrin ve Arvydas Novikovas, maç kadrosunda yer almıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ