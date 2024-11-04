Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti.



Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



VAR ÇAĞIRDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ



Maçın 29. dakikasında Süper Lig'de uzun zamandır görülmemiş bir olay yaşandı. Samsunsporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için pozisyonu incelemeye davet etti.



Ancak pozisyonu inceleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi.



SAMSUNSPOR'UN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI



Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu.



Ligde 11. maçını tamamlayan Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Zeki Yavru'nun arka direğe ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Kenan Piric yatarak topu bloke etti.



16. dakikada ev sahibi takımın atağında Moundilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede önledi.



34. dakikada ONVO Antalyaspor'un atağında Erdal Rakip'in ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'u geçen top az farkla auta çıktı.



45. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Bola'nın yerden ortasında ceza sahasında defansa çarpan top Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Holse, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



46. dakika ONVO Antalyaspor atağında Gaich'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.



49. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Schindler'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde ön direkte topla buluşan Moundilmadji'nin arka direğe ortasında, Dimata meşin yuvarlağı göğsü ile filelere gönderdi: 2-0



82. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Moundilmadji kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Piric'ten dönen top yine Moundilmadji'nin önünde kaldı. Moundilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, Antalyaspor savunması kaleye yönelen meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 46 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Holse (Dk. 87 Tait), Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Dimata (Dk. 71 Muja), Moundilmadji



ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu (Dk. 58 Townsend), Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 64 Milosevic), Djenepo (Dk. 76 Ramzi Safuri), Gaich (Dk. 76 Samudio), Larsson



Goller: Dk. 45 Holse, Dk. 49 Dimata (Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru, Dk. 65 Schindler, Dk. 68 Dimata (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)



