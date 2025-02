Samsunspor'un golcüsü Mouandilmadji: 'İdolüm Luis Suarez'

Samsunspor'un forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, "Biz forvet oyuncuları olarak her fırsatı değerlendirmek için her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bende bu şekilde devam edip daha fazla gol atmak istiyorum. Forvet olarak bir idol gösterecek olursam o kişi Luis Suarez olur. Kendisini gerçekten çok beğeniyorum" dedi.



Samsunspor'un ve Çad Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, Nuri Asan Tesisleri'nde DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



Ligi üst sıralarda bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istediklerini belirten Mouandilmadji, "Tabi ki Avrupa kupalarına katılma olasılığı var ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ligdeki pozisyonumuzu korumamız gerekiyor. Önümüzdeki maçların hepsini kazanmamız gerekiyor, hepsi olmasa bile en azından birçoğunu kazanmamız gerekiyor ki Avrupa'ya gidebilelim. Ligin geri kalanında her şey mümkün. İnşallah güzel bir performans göstermeye devam eder, ligin sonunda istediğimiz yerde kalarak Avrupa'ya gideriz" diye konuştu.



'İLK OLARAK TAKIM BAŞARISI, İKİNCİ OLARAK BENİM BAŞARIM'



Takım başarısının temelinin takımdaşlık olduğunu vurgulayarak, kişisel başarıdan önce takımın başarısını önemsediğini belirten Mouandilmadji, "Samsunspor'un başarı nedenlerini ve bir forvet olarak sebep söyleyecek olursam bunun bir takım çalışması sonucunda olduğunu söyleyebilirim. 2 sezondur birlikte oynuyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Neleri istediğimizi çok iyi bir şekilde biliyoruz. Başarımızın ana temel unsuru bence buradaki takımdaşlık ve birbirimizi iyi tanıyor olmamızdır. Bireysel başarılarımdan ziyade önemli olan takımın göstermiş olduğu başarıdır. Ben her sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Atmış olduğum goller, yapmış olduğum asistlerden dolayı çok mutluyum ama bu şekilde devam etmem gerekiyor. Takıma destek olmaya devam etmem gerekiyor ki Süper Lig'de üst sıralarda kalabilelim. İlk olarak takımın başarısı yer alıyor, ben ise ikinci sıradayım. Biz forvet oyuncuları olarak her fırsatı değerlendirmek için her zaman hazır olmamız gerekiyor. Ben de bir forvet olarak daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Bu sebepten de çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Takıma ve taraftara destek olmak anlamında her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edip daha fazla gol atmak istiyorum. Forvet olarak bir idol gösterecek olursam o kişi Luis Suarez olur. Kendisini gerçekten çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.



'GELECEĞİ DÜŞÜNMÜYORUM, SAMSUNSPOR'DA MUTLUYUM'



Gelecek hedefleri ve Samsunspor taraftarı hakkında konuşan Marius, "Gelecekle alakalı açıkçası çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için şuan önemli olan tek şey takımımın başarısıdır. Ben kendimi ikinci sıraya koyarım. Sadece daha fazla gol atmak istiyorum. Şu an Samsunspor'dayım, gelecekle alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Burada olduğum içinde çok mutluyum. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu belirtmem gerekiyor. Onlar bizim itici gücümüz. Taraftarımızın desteğine ne zaman ihtiyacımız olursa bizi hep motive ediyorlar. Gerek kendi sahamızda oynadığımız zamanlarda, gerekse deplasmanda oynadığımız maçlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların bu desteklerinin devam etmesini umuyoruz. Bizde elde edeceğimiz başarılarla onlara daha fazla mutluluk verip sevindirmek istiyoruz" dedi.