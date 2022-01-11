Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi transfer etti
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11 Ocak 2022 19:38
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak FC Viktoria 1889 Berlin formasını giyen Tolcay Ciğerci ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını belirtildi.

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