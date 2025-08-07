07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Samsunspor, sezona 3 puanla başlamak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da takım kaptanı Zeki Yavru, yeni sezona 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lige iyi başlangıç yapmak istediklerini anlatan Yavru, "Galibiyetle başlamak önemli. Her rakibin kendi içinde zorlukları var. Biz de Gençlerbirliği'ni iyi analiz ettik. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye umuyorum. Üç puanla başlamak istiyoruz iç sahada. Sonrasında zaten bu ay içerisinde 6 tane müsabaka var bizim adımıza. Zorlu bir süreç. İnşallah lige 3 puanla başlarsak moralli bir şekilde bu süreci de devam ettiririz." dedi.

Geçen sezon yakalanan başarıyı tekrarlamak istediklerini dile getiren Yavru, şunları kaydetti:


"Geçen sezona başladığımızda kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Süreç bizi hedefe odakladı diyebiliriz. Bu sezonda farklı kulvarlarda 50 tane müsabaka var. Lige başlayacağız, Avrupa Ligi eleme maçının sonrasında ne olur hep birlikte göreceğiz, süreci yaşayacağız. İnşallah bizim adımıza iyi bir sezon olur. Çünkü zor bir sezon. Çok fazla maç var. Şu an kendi adıma bir hedef belirtmeyeceğim. En önemlisi bizim için camiamızı, taraftarımızı geçen sezon çok fazlasıyla mutlu etmiştik. İnşallah bu sezon da onları mutlu edebileceğimiz, bizim adımıza güzel bir sezon olur diye umuyorum."

 -Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam etti

 Öte yandan Samsunspor, 9 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra basına kapalı olarak taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmana, sakatlığı bulunan Anthony Musaba katılmadı.

