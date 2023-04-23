Samsunspor liderliği de garantiledi!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor liderliği de garantiledi!
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23 Nisan 2023 15:32
Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Samsun'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve Moriki Fofana attı. Keçiörengücü'nün tek golü 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.

Samsunsporlu bazı taraftarlar son düdük çalındığını zannederek sahaya girdi ve kısa süreli kargaşa yaşandı.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Samsunspor ligi lider bitirmeyi garantiledi. Karadeniz ekibi ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağından iki maçta hükmen galip sayılacak. Keçiörengücü ise 50 puanla play-off'u zora soktu.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü Mansa FK'yi ağırlayacak.

  Sıra  OGBMAYAvP 
  1 Samsunspor 32 20 9 3 62 24 38 69 Yükselme
  2 Rizespor 32 17 12 3 55 27 28 63 Yükselme
  3 Pendikspor 32 16 10 6 53 29 24 58 Yükselme Play-Off
  4 Eyüpspor 33 17 7 9 38 27 11 58 Yükselme Play-Off
  5 Bodrumspor 32 16 7 9 51 31 20 55 Yükselme Play-Off
  6 Sakaryaspor 32 18 1 13 53 42 11 55 Yükselme Play-Off
  7 Göztepe 31 16 5 10 36 25 11 53 Yükselme Play-Off
  8 Keçiörengücü 32 14 8 10 52 42 10 50  
  9 Bandırmaspor 31 14 8 9 46 47 -1 50  
  10 Manisa FK 31 13 9 9 44 38 6 48  
  11 Boluspor 31 13 8 10 40 41 -1 47  
  12 Tuzlaspor 31 10 4 17 35 43 -8 34  
  13 Altay 32 9 8 15 38 46 -8 32  
  14 Altınordu 31 9 5 17 36 50 -14 32  
  15 Erzurumspor 31 8 9 14 36 44 -8 30  
  16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 40 52 -12 28 Küme düşme
  17 Adanaspor 32 6 7 19 32 64 -32 25 Küme düşme
  18 Denizlispor 32 5 5 22 28 62 -34 17 Küme düşme
  19 Yeni Malatyaspor 32 4 8 21 22 69 -47 16 Küme düşme
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