Spor Toto 1. Lig 34. hafta maçında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Keçiörengücü ile karşılaştı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Samsun'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve Moriki Fofana attı. Keçiörengücü'nün tek golü 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.
Samsunsporlu bazı taraftarlar son düdük çalındığını zannederek sahaya girdi ve kısa süreli kargaşa yaşandı.
Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Samsunspor ligi lider bitirmeyi garantiledi. Karadeniz ekibi ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağından iki maçta hükmen galip sayılacak. Keçiörengücü ise 50 puanla play-off'u zora soktu.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü Mansa FK'yi ağırlayacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı. Samsun'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit Albayrak, 54. dakikada Douglas Tanque, 63. dakikada Osman Çelik ve Moriki Fofana attı. Keçiörengücü'nün tek golü 82. dakikada Anderson Cordeiro'dan geldi.
Samsunsporlu bazı taraftarlar son düdük çalındığını zannederek sahaya girdi ve kısa süreli kargaşa yaşandı.
Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Samsunspor ligi lider bitirmeyi garantiledi. Karadeniz ekibi ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile karşılaşacağından iki maçta hükmen galip sayılacak. Keçiörengücü ise 50 puanla play-off'u zora soktu.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Denizlispor ile karşılaşacak. Keçiörengücü Mansa FK'yi ağırlayacak.
|Sıra
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Samsunspor
|32
|20
|9
|3
|62
|24
|38
|69
|Yükselme
|2
|Rizespor
|32
|17
|12
|3
|55
|27
|28
|63
|Yükselme
|3
|Pendikspor
|32
|16
|10
|6
|53
|29
|24
|58
|Yükselme Play-Off
|4
|Eyüpspor
|33
|17
|7
|9
|38
|27
|11
|58
|Yükselme Play-Off
|5
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|51
|31
|20
|55
|Yükselme Play-Off
|6
|Sakaryaspor
|32
|18
|1
|13
|53
|42
|11
|55
|Yükselme Play-Off
|7
|Göztepe
|31
|16
|5
|10
|36
|25
|11
|53
|Yükselme Play-Off
|8
|Keçiörengücü
|32
|14
|8
|10
|52
|42
|10
|50
|9
|Bandırmaspor
|31
|14
|8
|9
|46
|47
|-1
|50
|10
|Manisa FK
|31
|13
|9
|9
|44
|38
|6
|48
|11
|Boluspor
|31
|13
|8
|10
|40
|41
|-1
|47
|12
|Tuzlaspor
|31
|10
|4
|17
|35
|43
|-8
|34
|13
|Altay
|32
|9
|8
|15
|38
|46
|-8
|32
|14
|Altınordu
|31
|9
|5
|17
|36
|50
|-14
|32
|15
|Erzurumspor
|31
|8
|9
|14
|36
|44
|-8
|30
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|40
|52
|-12
|28
|Küme düşme
|17
|Adanaspor
|32
|6
|7
|19
|32
|64
|-32
|25
|Küme düşme
|18
|Denizlispor
|32
|5
|5
|22
|28
|62
|-34
|17
|Küme düşme
|19
|Yeni Malatyaspor
|32
|4
|8
|21
|22
|69
|-47
|16
|Küme düşme
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