Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.Samsunspor, Carlo Holse'nin 45. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Karadeniz ekibi, 64. dakikada yine Holse ile durumu 2-0'a getirdi. Samsunspor, Van Drongelen'in 72. dakikada attığı golle Kayserispor deplasmanında 3-0 öne geçti.Kayserispor, 83. dakikada German Onugkha ile bir gol buldu ve farkı ikiye düşürdü.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, yaşadığı sakatlığın ardından 48. dakikada yerini Celil Yüksel'e bıraktı.Kayserispor tribünleri, özellikle Samsunspor'un 3. golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.Ev sahibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Kayserispor'un ise ligdeki galibiyet hasreti devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kayserispor, 5 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kayserispor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu kaleci Okan Kocuk, kontrol etti.37. dakikada Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.45+2. dakikada Makoumbou'nın uzun pasında topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.45+5. dakikada sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.Maçın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.51. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.59. dakikada Holse'nin ortasında savunmanın arkasına sarkan Musaba'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşma konuk ekip Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.RHG Enertürk EnerjiÜmit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar ErelBilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 46 Burak Kapacak), Denswil, Arif Kocaman, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 60 Opoku), Bennasser (Dk. 65 Mendes), Benes, Carole, Tuci (Dk. 60 Onugkha)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 68 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 62 Emre Kılınç), Holse (Dk. 68 Afonso Sousa), Ntcham (Dk. 48 Celil Yüksel), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 62 Ndiaye)Dk. 45 ve Dk. 64 Holse, Dk. 72 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 83 Onugkha (Zecorner Kayserispor)Dk. 13 Carole, Dk. 39 Tuci (Zecorner Kayserispor), Dk. 25 Musaba, Dk. 30 Coulibaly, Dk. 50 Tomasson (Samsunspor)