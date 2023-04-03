Samsunspor, Karabükspor'un rekorunu kırmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta geride kalırken Samsunspor en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Son 7 maçının tamamının kazanan Kırmızı-Beyazlılar son olarak yaklaşık 30 bin taraftarının önünde, 85 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta Pendikspor'u 4-2 mağlup etti. Samsunspor ayrıca tam 20 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. En son 15 Ekim 2022 günü İzmir deplasmanında Altınordu'ya 2-1 kaybeden Samsunspor, o günden bu yana oynadığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.



Mazisi 1963 yılına dayansa da, bu formatıyla 2001-02 sezonundan beri oynanan 1. Lig'de yenilmezlik serisi rekoru şu an amatör ligde bulunan Karabükspor'a ait durumda. Karabükspor 2009-10 sezonunda 77 puanla şampiyon olurken, ligin 9'uncu haftasında Orduspor deplasmanında 3-1 kaybettiği maçın ardından ligin 34'üncü hafta ve son maçı olan Adanaspor deplasmanında 3-1 kaybedene dek tam 24 hafta yenilgi yüzü görmedi.



Samsunspor gelecek haftalarda sahasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi deplasmanda ise Göztepe ve Denizlispor'a konuk olacak. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor deplasmanlarındaki maçlardan ise 3-0 hükmen galip sayılacak. Birinci Lig'de tam 7 şampiyonluk yaşayan ve bu konuda da rekortmen olan Samsunspor, 8'inci şampiyonluğunu yeni bir rekorla taçlandırmak istiyor.



Ayrıca Samsunspor'un eski formatta oynanan ve adı İkinci Lig olan ligde yaşadığı, kendine ait bir rekoru da var ve buna göre Karadeniz ekibi 1984-85 sezonunda Tanju Çolak, Fatih Uraz, Emin Kar, Rıfat Benli gibi oyuncularının olduğu kadro ile 26 maç boyunca yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 17 galibiyet 9 beraberlik yaşanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ