Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında

Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında
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20 Ocak 2024 17:32
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen ile Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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