Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Samsunspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick Van Drongelen, 54. dakikada Carlo Holse ve 78. dakikada Olivier Ntcham penaltıdan kaydetti.



Samsunspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.



Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında Başakşehir deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru'nun sol taraftan ceza sahası içine ortasında Mocsi'nin uzaklaştıramadığı top, Van Drongelen'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



20. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor'un ani gelişen atağında, Muhammet Taha Şahin'in soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Varesanovic, topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.



28. dakikada ev sahibi takımın atağında, Soner Gönül'ün orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin son anda topu uzaklaştırdı.



45. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topla buluşan Olawoyin'in ara pasında Zeqiri, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.



İKİNCİ YARI BİRAZDAN





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU