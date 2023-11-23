Samsunspor'dan Beşiktaş maçı için hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig 13. Haftasında Beşiktaş A.Ş. ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma öncesi TFF Merkez Hakem Kurulu(MHK) tarafından yapılan ve sosyal medyada tepki çeken hakem ataması konusunda ciddi endişe ve çekincelerimiz bulunmaktadır.



Geçmişte oynadığımız müsabakalarda ne yazık ki sürekli olarak aleyhimize verdiği hatalı kararlar ile kamuoyunun büyük tepkisini çeken hakem Abdulkadir Bitigen'in, Beşiktaş A.Ş. ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması kaygı vericidir.



Açıklananlar doğrultusunda, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini ve ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz. Kamuoyunun bilgisi ve takdirine sunarız."

Samsunspor Kulübü, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının hakemliğine Abdulkadir Bitigen'in atanmasına tepki gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada Bitigen'in daha önceki Samsunspor maçlarında kötü bir yönetim gösterdiği belirtildi ve alınan karardan dönülmesi istendi.