Samsunspor'da tepki: 'Bizim şampiyonluğumuz yenildi'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz temiz bir futbol, temiz bir yönetim istiyoruz." dedi.



Yıldırım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, genel menajer Mustafa Aztopal ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, TFF 1. Lig'de play-off'lar sonucunda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.



Samsunspor'un oynadığı futbol ile Türkiye'de herkesin gönüllerinin şampiyonu olduğunu belirten Yüksel, "Biz, 'Bu lige çok temiz ve iyi bir takım olarak başlayacağız.' dedik ve 'Taraflı tarafsız herkesin ya birinci ya da ikinci takımı olacağız.' dedik ve bunu başardık. Biz 'Şampiyonluğa giderken asla bir oyun içinde olmayacağız ve temiz kalacağız.' dedik ve herkesin gördüğü gibi bir lig geçirdik. Belki Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir lig oldu ve 3 takım aynı puanla bitirdi." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, asansör haline gelen ve kapanmak üzerine olan bir kulübü aldığını ve sağlam temeller üzerine oturtmaya çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz yola çıkarken inandık ve geleceği hemen bugün yapalım diye değil, adım adım giderek tohumları ekmeye başladık. Türkiye'de insanlarda sabır diye bir şey kalmamış, herkes başarı istiyor. Başarı da sadece galip gelip yenmek ve şampiyon olmak. Biz ise inandığımız şeyi yapmak istedik, önce kulübün ayakları üzerinde durmasını sağlayalım sonra başarı ister istemez gelir diye düşündük. Bu şehir kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir ve bu şehrin insanları asla pes etmiyor. Bunu da Türkiye'ye haykırdık. Bize ister masa başında, ister sahada oyunlar oynasınlar fark etmez. En iyi bildiğimizi yapacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Bunun sonucunda Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz."



Türkiye'de temiz futbolun başlangıcını attıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bunu bu kadar iddialı söylüyorum. Biz temiz bir futbol, temiz bir yönetim istiyoruz. Türkiye'de maalesef olmuyor. Artık kör göze parmak soktu insanlar. Hala düzelmiyoruz. Bugün bana göre Keçiörengücü'nün play-off şansı yenildi, bizim şampiyonluğumuz yenildi. Bunu kim, nasıl yaptı, her şey bariz görülüyor. Ama birileri görmek istemiyor, birileri 'Böyle gelmiş, böyle gidecek.' diyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü artık Türkiye'de 'Z' jenerasyonu var, arkasından 'K' jenerasyonu geliyor. Bu insanlar temiz Türkiye görmek istiyor, temiz futbol görmek istiyor, artık bir şeylerin değişmesini istiyor."



Yıldırım, hayatının yarısını yurt dışında geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye gelip de böyle kirli oyunların içine girecek insan değilim. Belki beni kurtlar sofrasında yiyebilirler, belki istemeyebilirler ama ben doğru yaptığıma inanıyorum. En önemlisi Türk futbolu için doğru söylediğime inanıyorum ve doğruları söyleyeceğim. Beni susturmak isteyen de susturabilir. Ama bu saatten sonra şunu bilsinler ki Samsunspor Kulübü eski Samsunspor Kulübü değil. Bizim gönüllerin şampiyonu olduğumuzu herkes söylüyor. Herkes korkudan konuşamaz olmuş ben de Don Kişot gibi olmuşum. Üzülüyorum, böyle olmamam gerekirdi. Benim birkaç söylemimden sonra üzerimde inanılmaz oyunlar başladı, hayatımda görmediğim iftiralar. Samsunspor'u da bu oyunun içine çekiyorlar. Ben çok temiz bir insanın, kirli olsaydım bugüne kadar böyle dolaşamazdım."



"Samsunsporluyum diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var"



TFF 1. Lig play-off yarı final maçında deplasmanda oynayacakları Altınordu maçına da değinen Yıldırım, "Bizim bir hayalimiz var. Samsunsporluyum diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla son maçın son saniyesine kadar, son düdük çalana kadar biz bu hayalimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Bu 3 maçlık periyotta önce geçmemiz gereken Altınordu var. Bu maç için de hazırlıklarımıza başladık. Zaten 2 defa oynamıştık. Tabii lig statüsünden farklı oynanacağı için daha iyi hazırlanmalıyız." diye konuştu.



Yıldırım, TFF 1. Lig'in play-off final maçını kısıtlı da olsa seyircili oynamak istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi finali maalesef Türkiye'den alındı. Biz de bunun aksini dünyaya göstermek istiyoruz. Bu bir yanlış karardı. Türkiye'de final maçları kısıtlı da olsa seyircili oynanabilir. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu bizim üzerimizden bir fırsat olarak göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.



