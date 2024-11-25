Samsunspor'a milli ara yaramadı

Samsunspor, milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig karşılaşmasından sadece 2 puan aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor'a milli ara yaramadı
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25 Kasım 2024 15:56
Samsunspor milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig maçında 7 puan kaybederek sadece 2 puan aldı.

Bu maçlar sırasıyla 14 Eylül 'de Konyaspor'a evinde 1-0, 20 Ekim'de Fenerbahçe ile 2-2, 24 Kasım'da Alanyaspor ile 1-1 sonuçlandı. Puan kayıplarına rağmen Süper Lig'de hala 3'ncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 14'ncü haftada kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor müsabakasından galip ayrılarak iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.

Samsunspor Süper Lig'de 26 puanla 3'ncü sırada yer alırken, maç eksiği ile 29 puanda ve 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe ile arasında 3 puan bulunuyor.



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