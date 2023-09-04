Samsunspor'a Fransız orta saha!

Yılport Samsunspor Rennes forması giyen Flavien Tait'i kadrosuna kattığı belirtildi.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Samsunspor'a Fransız orta saha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 12:57
Trendyol Süper Ligin yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar Fransa Ligi takımlarından Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait'i transfer etti.

L'Equipe'e göre, Samsunspor bu transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek.

Tait, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a davet edildi.

2019 yılında Angers'dan 9 milyon euro karşılığı transfer edilen Tait, 4 sezondur Rennes forması giyiyor.

Fransız orta saha geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery