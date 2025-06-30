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Samsunspor, 60'ıncı yıl kutlamalarında eski futbolcu ve yöneticileri ağırladı

Samsunspor, 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen kokteylle kutladı. Eski yöneticiler ve futbolcuların buluştuğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

calendar 30 Haziran 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 21:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, 60'ıncı yıl kutlamalarında eski futbolcu ve yöneticileri ağırladı
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Samsunpor'un 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen kokteylde, kulübe geçmişte hizmet etmiş yöneticiler ile eski futbolcular bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor'un 60'ıncı yılı kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde kokteyl etkinliği düzenlendi. Kokteyle, kulüpte uzun yıllar çalışmış yöneticiler, eski futbolcular, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Avrupa kupası ve Süper Lig maratonu öncesinde verilen birlik mesajları dikkat çekerken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

VEYSEL BİLEN: KULÜBE EMEK VERMİŞ TÜM YÖNETİM VE OYUNCULARA MİNNETTARIZ



Kokteyl etkinliğinde konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bugün, kulübümüzün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz kokteylde, taraftarlarımız, eski sporcularımız, dernek üyelerimiz, iş dünyasının kıymetli temsilcileri, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldik. 60 yıldır Atatürk'lü arma için emek vermiş tüm başkanlarımıza, oyuncularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu kulübün bir üyesi olarak, Atatürk'lü armanın sonsuza dek yaşayacağına inanıyor, nice 60'ıncı yılları birlikte kutlamayı diliyorum. Başkanımız, yoğun mesaisi ve devam eden transfer çalışmaları nedeniyle bugün aramızda olamadı ancak tüm misafirlerimize selamlarını ve teşekkürlerini iletti. 60'ıncı yılımızın kulübümüze, çalışanlarımıza ve Türk spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


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