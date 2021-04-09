Samsunspor 5 eksikle Balıkesir'i ağırlıyor

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor 5 eksikle Balıkesir'i ağırlıyor
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09 Nisan 2021 14:44
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor, 28. haftada dört hafta aranın ardından deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son vermişti.

Direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Aydeniz Et Balıkesirspor müsabakasını kazanarak seri yakalamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalıları Nadir Çiftçi, Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz, Vukan Savicevic ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Kevin Boli kadroda yer alamayacak.

Samsunspor, ligin ilk devresinde Balıkesirspor ile deplasmanda yaptığı maçı ise 3-1 kazanmıştı.



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