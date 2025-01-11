🔥Samsunspor, Kayserispor deplasmanında 43. saniyede öne geçti. pic.twitter.com/PhtsUFhVPu



— Sporxtv (@sporxtv) January 11, 2025

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren golü henüz 43. saniyede Marius Mouandilmadji attı.Konuk ekip Samsunspor'da 79. dakikada sarı kart gören Zeki Yavru, cezalı duruma düştü. Zeki Yavru, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde 36 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kayserispor, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.Maçın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47. dakikada ceza sahasında Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.48. dakikada takım arkadaşının pası ile ceza sahasına giren Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.51. dakikada ceza sahasında Holse'nin pası ile topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+4'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.Maç Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.: RHG Enertürk EnerjiZorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat TemelOnurcan Piri, Attamah (Dk. 77 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Bahoken, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Boa MorteOkan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Ntcham), Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Schindler (Dk. 63 Muja), Holse, Mouandilmadji (Dk. 76 Ercan Kara)Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)Dk. 79 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Okan Kocuk (Reeder Samsunspor), Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)