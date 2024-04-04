Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Samsunspor 37, Pendikspor 30 puana yükseldi.



Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Pendikspor, evinde Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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