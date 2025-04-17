Samsun'da 22 Yaş Altı, Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

738 sporcunun katıldığı 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda heyecan çeyrek finale doğru tırmanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsun'da 22 Yaş Altı, Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
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17 Nisan 2025 16:54

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor. 

Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona, 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

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