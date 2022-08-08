Samsonova, ABD'de zafere ulaşan isim oldu

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Citi Açık'ta tek kadınlar finalinde galip gelen isim Liudmila Samsonova oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Samsonova, ABD'de zafere ulaşan isim oldu
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08 Ağustos 2022 15:36
ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta Liudmila Samsonova şampiyon oldu.

Başkent Washington'da oynanan ve 1 saat 46 dakika süren tekler finalinde Samsonova, 6 numaralı seri başı Kaia Kanepi'yi 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.

Dünya 60 numarası Samsonova, bu zaferle WTA'da ikinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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