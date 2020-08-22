Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2020 16:03
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor. 

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.

Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.

PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini  piyasa değerine sahip. 

Bayern Münihli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (avro)
 Leroy Sane  80 milyon
 Joshua Kimmich   75 milyon
 Serge Gnabry  72 milyon 
 David Alaba  65 milyon
 Alphonso Davies   60 milyon
 Robert Lewandowski  56 milyon
 Philippe Coutinho   56 milyon
 Lucas Hernandez   56 milyon
 Leon Goretzka   50 milyon
 Thiago  48 milyon
 Niklas Süle   48 milyon
 Kingsley Coman   40 milyon
 Benjamin Pavard  40 milyon
 Thomas Müller  30 milyon
 Corentin Tolisso   25,5 milyon
 Ivan Perisic   17,5 milyon
 Alvaro Odriozola   16 milyon
 Manuel Neuer  14,5 milyon
 Javi Martínez  13 milyon
 Jerome Boateng   12 milyon
 Tanguy Nianzou   11 milyon
 Michael Cuisance  10 milyon 
 Alexander Nübel   9,5 milyon
 Joshua Zirkzee  9 milyon
 Adrian Fein   5 milyon
 Sven Ulreich   3,5 milyon 
 Leon Dajaku   2,3 milyon 
 Fiete Arp   2 milyon 
 Oliver Batista Meier   1,5 milyon 
 Ron-Thorben Hoffmann   250 bin
 Toplam  928,55 milyon

PSG'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

 Futbolcu  Değeri (avro)
 Kylian Mbappe  180 milyon
 Neymar   128 milyon
 Mauro Icardi  60 milyon
 Marco Verratti   60 milyon
 Marquinhos   52 milyon
 Angel Di Maria  32 milyon
 Pablo Sarabia   28 milyon
 Thilo Kehrer   28 milyon
 Abdou Diallo   28 milyon
 Presnel Kimpembe   28 milyon
 Julian Draxler   24 milyon
 Idrissa Gueye   24 milyon
 Leandro Paredes   20 milyon 
 Ander Herrera   16 milyon
 Juan Bernat   16 milyon
 Colin Dagba    16 milyon
 Alphonse Areola   13 milyon
 Layvin Kurzawa   12 milyon
 Keylor Navas   8 milyon
 Sergio Rico  8 milyon
 Thiago Silva   4,8 milyon
 Loic Mbe Soh   4,5 milyon
 Eric Maxim Choupo-Moting   4 milyon
 Jese   3,2 milyon
 Arnaud Kalimuendo   1 milyon
 Mitchel Bakker   900 bin
 Marcin Bulka  900 bin
 Timothee Pembele   500 bin
 Kays Ruiz-Atil   250 bin
 Denis Franchi   250 bin
 Garissone Innocent   150 bin
 Toplam  801,45 milyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için