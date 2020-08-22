Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar avroluk final

Futbolcu Değeri (avro) Leroy Sane 80 milyon Joshua Kimmich 75 milyon Serge Gnabry 72 milyon David Alaba 65 milyon Alphonso Davies 60 milyon Robert Lewandowski 56 milyon Philippe Coutinho 56 milyon Lucas Hernandez 56 milyon Leon Goretzka 50 milyon Thiago 48 milyon Niklas Süle 48 milyon Kingsley Coman 40 milyon Benjamin Pavard 40 milyon Thomas Müller 30 milyon Corentin Tolisso 25,5 milyon Ivan Perisic 17,5 milyon Alvaro Odriozola 16 milyon Manuel Neuer 14,5 milyon Javi Martínez 13 milyon Jerome Boateng 12 milyon Tanguy Nianzou 11 milyon Michael Cuisance 10 milyon Alexander Nübel 9,5 milyon Joshua Zirkzee 9 milyon Adrian Fein 5 milyon Sven Ulreich 3,5 milyon Leon Dajaku 2,3 milyon Fiete Arp 2 milyon Oliver Batista Meier 1,5 milyon Ron-Thorben Hoffmann 250 bin Toplam 928,55 milyon

Futbolcu Değeri (avro) Kylian Mbappe 180 milyon Neymar 128 milyon Mauro Icardi 60 milyon Marco Verratti 60 milyon Marquinhos 52 milyon Angel Di Maria 32 milyon Pablo Sarabia 28 milyon Thilo Kehrer 28 milyon Abdou Diallo 28 milyon Presnel Kimpembe 28 milyon Julian Draxler 24 milyon Idrissa Gueye 24 milyon Leandro Paredes 20 milyon Ander Herrera 16 milyon Juan Bernat 16 milyon Colin Dagba 16 milyon Alphonse Areola 13 milyon Layvin Kurzawa 12 milyon Keylor Navas 8 milyon Sergio Rico 8 milyon Thiago Silva 4,8 milyon Loic Mbe Soh 4,5 milyon Eric Maxim Choupo-Moting 4 milyon Jese 3,2 milyon Arnaud Kalimuendo 1 milyon Mitchel Bakker 900 bin Marcin Bulka 900 bin Timothee Pembele 500 bin Kays Ruiz-Atil 250 bin Denis Franchi 250 bin Garissone Innocent 150 bin Toplam 801,45 milyon





UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımlarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,7 milyar avroyu buluyor.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre PSG'nin tahmini piyasa değeri 801,45 milyon, Bayern Münih'in ise 928,55 milyon avro oldu.Bayern Münih'in Alman oyuncuları Leroy Sane 80 milyon, Joshua Kimmich 75 milyon, Serge Gnabry 72 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı 3. oyuncusu olarak öne çıkıyor.PSG'nin yıldızları Fransız Kylian Mbappe 180 milyon avroluk değeriyle ilk sırada yer alırken, Brezilyalı Neymar ise 128 milyon avroluk tahmini piyasa değerine sahip.