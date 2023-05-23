Şampiyonlar Ligi'ni garantileyenler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda gruplara kalmayı garantileyen 17 ekip belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'ni garantileyenler belli oluyor
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23 Mayıs 2023 00:50
Avrupa'da sezonun sona ermesine kısa süre kala Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli olmaya başladı.

Ülke puanlarına göre ligde garantiledikleri pozisyonları gereği Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımların 17'si belli oldu. Liglerin tamamlanması ve oynanacak eleme turları sonrası Şampiyonlar Ligi her sezon olduğu gibi yeni sezonda 32 takımla start alacak.

Buna göre ülkelerine göre Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle oluştu:

İNGİLTERE
Manchester City
Arsenal
Newcastle

İSPANYA
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid

İTALYA
Napoli

ALMANYA
Bayern
Dortmund
Leipzig

FRANSA
PSG

PORTEKİZ
Benfica
Porto

HOLLANDA
Feyenoord

İSKOÇA
Celtic

AVUSTURYA
Salzburg

SIRBİSTAN
Kızılyıldız

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