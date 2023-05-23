Şampiyonlar Ligi'ni garantileyenler belli oluyor

Avrupa'da sezonun sona ermesine kısa süre kala Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli olmaya başladı.
Ülke puanlarına göre ligde garantiledikleri pozisyonları gereği Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımların 17'si belli oldu. Liglerin tamamlanması ve oynanacak eleme turları sonrası Şampiyonlar Ligi her sezon olduğu gibi yeni sezonda 32 takımla start alacak.
Buna göre ülkelerine göre Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle oluştu:
İNGİLTERE
Manchester City
Arsenal
Newcastle
İSPANYA
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
İTALYA
Napoli
ALMANYA
Bayern
Dortmund
Leipzig
FRANSA
PSG
PORTEKİZ
Benfica
Porto
HOLLANDA
Feyenoord
İSKOÇA
Celtic
AVUSTURYA
Salzburg
SIRBİSTAN
Kızılyıldız
Ülke puanlarına göre ligde garantiledikleri pozisyonları gereği Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımların 17'si belli oldu. Liglerin tamamlanması ve oynanacak eleme turları sonrası Şampiyonlar Ligi her sezon olduğu gibi yeni sezonda 32 takımla start alacak.
Buna göre ülkelerine göre Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle oluştu:
İNGİLTERE
Manchester City
Arsenal
Newcastle
İSPANYA
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
İTALYA
Napoli
ALMANYA
Bayern
Dortmund
Leipzig
FRANSA
PSG
PORTEKİZ
Benfica
Porto
HOLLANDA
Feyenoord
İSKOÇA
Celtic
AVUSTURYA
Salzburg
SIRBİSTAN
Kızılyıldız