Şampiyonlar Ligi'ni garantileyenler belli oluyor

Avrupa'da sezonun sona ermesine kısa süre kala Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar belli olmaya başladı.



Ülke puanlarına göre ligde garantiledikleri pozisyonları gereği Şampiyonlar Ligi bileti alacak takımların 17'si belli oldu. Liglerin tamamlanması ve oynanacak eleme turları sonrası Şampiyonlar Ligi her sezon olduğu gibi yeni sezonda 32 takımla start alacak.



Buna göre ülkelerine göre Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar şöyle oluştu:



İNGİLTERE

Manchester City

Arsenal

Newcastle



İSPANYA

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid



İTALYA

Napoli



ALMANYA

Bayern

Dortmund

Leipzig



FRANSA

PSG



PORTEKİZ

Benfica

Porto



HOLLANDA

Feyenoord



İSKOÇA

Celtic



AVUSTURYA

Salzburg



SIRBİSTAN

Kızılyıldız



