Şampiyonlar Ligi'nde kritik gece!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak dokuz kritik mücadeleyle sona erecek.



Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar Liverpool ve Barcelona, ilk 8'de yer almayı ve doğal olarak son 16 turunda mücadele etmeyi garantiledi. Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Brest, Inter, Leverkusen, Lille, Monaco ise ilk 24 içerisinde yer almayı garantiledi.



Bologna, Kızılyıldız, Leipzig, Slovan Bratislava, Sturm Graz, Young Boys takımları ise elendi.



İşte bugünkü 9 maçla ilgili bilgiler, istatistikler ve muhtemel 11'ler:



20.45 RB LEIPZIG - SPORTING LIZBON



Puansız Leipzig'in 6. Maç haftasında Aston Villa'ya yenilerek elenmesinin ardından geriye sadece prestij mücadeleleri kaldı. Orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner, yaptığı açıklamada, "Her maçta her şeyimizi sahaya yansıttık." dedi. "Zor ve yoğun haftalar geçirdik. Dürüst olmak gerekirse, yeterli değildik." Marco Rose'un takımı Çarşamba günü en azından ev sahibi taraftarlarına mutlu olacak bir şeyler vermeyi umacak.



Buna karşılık Sporting, turnuvadaki son iki maçında Arsenal ve Club Brugge'e kaybetmesine rağmen on puan toplayarak eleme aşamasında yer almak için hala iyi bir durum içinde. Yeni teknik direktör Rui Borges, Avrupa'da hemen bir etki yaratmayı umuyor ve Almanya'da alacakları bir galibiyet onları Bologna'ya karşı evlerinde oynayacakları son lig aşaması maçı öncesinde harika bir konumda bırakacak.



* Sporting, son 17 Avrupa maçının tamamında gol attı.



Muhtemel 11'ler



RB Leipzig: Vandevoordt; Geertruida, Orbán, Bitshiabu, Raum; Seiwald, Haidara; Baumgartner, Nusa; Openda, Sesko



Sporting Lizbon: Israel; Quaresma, Diomande, St. Juste, Maxi Araujo; Morita, Hjulmand; Catamo, Geovany Quenda; Trincao, Gyökeres



20.45 SHAKHTAR DONETSK - BREST



Altı maçtan dört puan çıkaran Shakhtar'ın tur umutlarını canlı tutmak için yapması gereken çok şey var. Forvet oyuncusu Lassina Traore, verdiği demeçte, takımının bunu başarmak için gerekenlere sahip olduğundan hala emin: "Hala bir şansımız var, futbol bu. Sakin kalmalı, devam etmeli ve şansımızı denemeliyiz."



Ligde şu ana kadar oynanan altı maçın dördünü kazanan Brest, son olarak kaleci Marco Bizot'un kahramanca performansıyla PSV karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Antrenör Eric Roy bu zaferi "şimdiye kadarki en iyi sonucumuz" olarak tanımladı.



* Shakhtar'ın son 28 Avrupa maçından sadece biri golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Muhtemel 11'ler



Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Eguinaldo, Kevin



Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Ndiaye, Irie; Fernandes, Magnetti; Camara, Doumbia; Ajorque, Balde



23.00 MILAN - GIRONA



İlk iki maçını kaybettikten sonra Milan için zorlu bir mücadele gibi görünüyordu, ancak 'Rossoneri' Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislava ve son olarak Kızılyıldız karşısında üst üste dört galibiyet alarak etkileyici bir şekilde geri döndü. Tammy Abraham, yaptığı açıklamada kendinden emin bir şekilde "İlk sekize girebileceğimize inanıyorum. Biz inanılmaz bir grubuz; bunu herkes biliyor ve bunu kanıtlamamız gerekiyor. Takım olarak hücum etmeli ve savunma yapmalıyız."



Bu arada ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Girona'nın 6. Maç gününde Liverpool'a karşı aldığı farklı mağlubiyet turnuvada oynadığı altı maçta aldığı beşinci mağlubiyetti ve ilk kez Avrupa'da tur atlamak istiyorlarsa özel bir şeyler yapmaları gerekecek. "Bu bir acemilik dönemi." diye itiraf etti orta saha oyuncusu Miguel Gutierrez. "Avrupa'da oynuyoruz ve bu bize büyük bir deneyim kazandırıyor. Henüz bu iş bitmedi. Matematiksel olarak iş bitene kadar savaşacağız."



* Milan, 2002/03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört grup aşaması/lig aşaması maçı kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Rafael Leao



Girona: Gazzaniga; Martinez, D Lopez, Krejcí, Blind; Solis, Martin; Tsygankov, Van de Beek, Bryan Gil; Abel Ruiz



23.00 SPARTA PRAG - INTER



Salzburg karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle lig aşamasına olumlu bir başlangıç yapan Sparta, turnuvadaki son dört maçını kaybetti ve bu süreçte 17 gol yedi. Feyenoord karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından konuşan teknik direktör Lars Friis, "Nasıl toparlandığımızı görmekten mutluyum ama bu yeterince iyi değildi. Önümüzdeki maçlardan bir şeyler çıkarmalıyız." dedi.



Inter karşısında alınacak galibiyet, 8. Maç günü Leverkusen deplasmanına giderken kesinlikle bir destek sağlayacaktır.



Inter'in lig aşamasındaki ilk yenilgisi 6. Maç haftasında 1-0 ile Leverkusen'e karşı oldu. 'Nerazzurri' turnuvadaki ilk golünü de yemiş oldu. Yine de Simone Inzaghi'nin takımının ligi ilk sekizde bitirmek ve üst üste dördüncü kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılmak için hala güçlü bir şansı var. Leverkusen mağlubiyetinin ardından kaleci Yann Sommer "İşimizi çok zorlaştıran çok güçlü bir takıma yenildik. Ancak bu turnuvada hala her şey bizim elimizde." dedi.



* Inter'in Leverkusen karşısında aldığı mağlubiyet, önceki 11 maçında aldığı ilk grup aşaması/lig aşaması mağlubiyetiydi (7G 4B).



MUHTEMEL 11'LER



Sparta Prag: Vindahl; Vitik, Panak, Sörensen; Wiesner, Kairinen, Sadilek, Laci, Rynes; Birmancevic, Olatunji



Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez



23.00 ARSENAL - DINAMO ZAGREB



Arsenal'in şu ana kadar yürüttüğü sağlam performans sayesinde 'Gunners' olası 18 maçtan 13 puan toplarken Mikel Arteta'nın takımı sadece iki gol yedi. 6. maç haftasında Monaco'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette bir asist yapan genç oyuncu Myles Lewis-Skelly'ye Dinamo Zagreb karşısında parlaması için bir fırsat daha verilebilir. Arteta 18 yaşındaki oyuncu için "O bizden biri ve izlemesi çok keyifli. Bu ortamda oynaması için ona güvenebilmemiz harika." dedi.



Dinamo'nun 6. maç haftasında Celtic ile 0-0 berabere kalmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları hala çok canlı, ancak Londra'ya yolculuk ve ardından Milan'a karşı evlerinde oynayacakları maç hiç de kolay olmayacak. Yeni teknik direktör Fabio Cannavaro "Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde iki önemli maç var. Şu andan itibaren sezon sonuna kadar oyunculardan fedakarlık talep edeceğim.Bir futbolcunun kariyeri kısadır ve maksimum düzeyde kullanılmalıdır. Arsenal karşısında motivasyon seviyemiz en üst düzeyde olacak." dedi.



* Arsenal evinde oynadığı son Avrupa grup aşaması/lig aşaması maçından sadece birini kaybetti (22).



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Raya; Partey, Timber, Gabriel, Lewis-Skelly; Jorginho, Ödegaard, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard



Dinamo Zagreb: Nevistic; Ristovski, Theophile-Catherine, Bernauer, Pierre-Gabriel; Ademi, Stojkovic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Kulenovic



23.00 CELTIC - YOUNG BOYS



"Şampiyonlar Ligi'nde kalenizi gole kapatır ve deplasmanda bir puan alırsanız ve çok mutlu değilseniz, bu takımın nasıl ilerlediğini gösterir." Celtic teknik direktörü Brendan Rodgers, takımını dokuz puanda bırakan ve son iki maç haftasına girerken 21. sırada yer almasına neden olan Dinamo Zagreb beraberliği hakkında dürüstçe böyle konuştu. Celtic, Avrupa'nın elit turnuvasının eleme aşamasına geçmeyeli 12 yıl oldu ama şimdi elemelerin eşiğine gelmek için altın bir fırsata sahipler.



Young Boys, 12 gol yedikleri üç deplasman maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar oynadıkları tüm maçları kaybettikleri zorlu bir sezonun ardından tablonun dibine demir atmış durumda. Yeni teknik direktör Giorgio Contini, YB'nin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanırken önceki performanslarının altını çizmek istedi: "Takım beni iyi karşıladı. Değerlerimi oyuncularla paylaştım ve birlikte çalışmaya başlamak istediğimiz hedefleri açıkladım."



* Young Boys Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi maçı kaybederek bu turnuvada üst üste en uzun mağlubiyet serisini aldı.



MUHTEMEL 11'LER



Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda



Young Boys: Keller; Blum, Athekame, Benito, Hadjam; Ugrinic, Łakomy; Maleš, Colley, Monteiro; Itten



23.00 FEYENOORD - BAYERN MÜNİH



Feyenoord, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta dört, bir maçta beş ve iki maçta da altı gol atarak turnuvanın izlemesi en eğlenceli takımı oldu. Brian Priske'nin takımı, Sparta Prag karşısında alınan 4-2'lik galibiyette dört farklı golcünün katkısıyla 6. maç haftasında hücumdaki en iyi performansını sergiledi.



Ancak Priske savunmada iyileştirmeler talep etti ve şunları söyledi: "Geri gelmelerinin tek sebebi odaklanmaları.Bazı anlarda daha iyi savunma yapmak önemli. Bu gruba büyük övgüler var ama henüz o noktada değiliz."



Bayern gol bulmakta zorlanmayan bir diğer takım. 6. maç haftasında Shakhtar'a karşı kazandıkları büyük zaferde beş gol attılar ve özellikle Michael Olise attığı iki golle göz doldurdu. Fransız orta saha oyuncusu, "Bence oyun tarzınıza uygun, herkesin mutlu olduğu ve oynamaktan keyif aldığı bir sistemdeyseniz, o zaman sadece gelip futbolunuzun tadını çıkarmak ve başka hiçbir şey düşünmemek kolaydır" dedi. De Kuip'te bol eğlence bekliyoruz.



* Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Sparta'ya karşı ilk kez bir maçta dört gol attı.



MUHTEMEL 11'LER



Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Stengs, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixao



Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Kane



23.00 PSG - MANCHESTER CITY



2020/21 yarı finali ve 2015/16 çeyrek finalinin rövanşı niteliğindeki bu karşılaşmada, her iki tarafın da tablonun üst sıralarında yer alması bekleniyordu ancak bunun yerine lig aşamasında çok sayıda zorluk yaşadılar. Paris altı maçta sadece iki galibiyet alırken, City turnuvadaki son üç maçını kazanamadı ve bu da yüksek profilli karşılaşmayı son derece önemli bir karşılaşma haline getiriyor.



Paris teknik direktörü Luis Enrique, "Sahip olmamız gereken puan sayısına sahip değiliz," diye ısrar etti. "Maç maç ilerlemeliyiz ve şimdi önümüzde City var."



Eski Ligue 1 yıldızları Bernardo Silva ve Jeremy Doku'yu ilk 11'e yazabilecek olan City menajeri Pep Guardiola ise şunları ekledi: "Bizim için kötü bir zaman, mücadele ediyoruz ama oyun tarzımız bizi kurtaracak, bize zaferler getirecek."Bu bir eleme aşaması eşleşmesi değil, ancak bu ilgi çekici karşılaşma her iki takım için de neredeyse aynı derecede önemli."



* Manchester City, Paris'e karşı oynadığı yedi Avrupa kupası maçından sadece birini kaybetti (4G 2B).



MUHTEMEL 11'LER



Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembele, Gonçalo Ramos, Barcola



Man City: Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic; Foden, De Bruyne, Bernardo, Savinho; Haaland



23.00 REAL MADRID - SALZBURG



Milan ve Liverpool karşısında üst üste aldıkları yenilgilerin ardından 6. maç haftasında Atalanta deplasmanında zor bir maça çıkan Madrid'in üzerinde gerçekten büyük bir baskı vardı. Ancak bu turnuvada pek çok kez yaptıkları gibi, 3-2'lik etkileyici bir galibiyet elde etmek ve umutlarını yeniden diriltmek için zorluğun üstesinden geldi. Carlo Ancelotti "İlk sekizde bitirmek hala zor ama puan kazanmak için iki maçımız kaldı" dedi.



Salzburg şu ana kadar zorlu bir lig aşaması geçirdi, bir galibiyet ve beş mağlubiyetle Real ve City dışındaki rakipleri Atleti'ye karşı oynayacakları zorlu son iki maç öncesinde elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ancak kaleci Alexander Schlager olumlu düşünmeye devam ediyor: "Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar oynadığımız maçlardan çok şey çıkarmalı, çok şey öğrenmeli ve Ocak ayındaki son iki maçın tadını çıkarmalıyız."



* Madrid'li Jude Bellingham 6. maç haftasında 21 yaş 164 gün ile eski Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ı (21 yaş 275 gün) geçerek 40 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç oyuncu oldu.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Modric, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior



Salzburg: Schlager; Capaldo, Dedic, Baidoo, Guindo; Gourna-Douath, Bajcetic, Bidstrup; Yeo, Ratkov, Nene