Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
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05 Ekim 2023 00:04
Son güncelleme 05 Ekim 2023 16:13
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın, ikinci günün sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Fransa'nın bir numaralı takımı Paris Saint Germain, İngiltere'de Newcastle deplasmanında adeta şok yaşadı. Newcastle evinde 4-1'lik galibiyetle muhteşem bir galibiyet aldı.

Manchester City, Leipzig deplasmanında erken bir şekilde öne geçti ama devamını getiremedi. Leipzig ikinci yarıya golle başladı, sonrasında Manceshter City gol için denemelere başladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 84'te bulduğu golle kazandı.

Borussia Dortmund ile Milan'ın mücadelesi milyonları ekran başına kitledi. Ancak Almanya'daki maçta gol çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. Dortmund ve Milan ikinci haftada da gol atamadı!

Xavi yönetimindeki Barcelona, Porto deplasmanında ilk yarının son saniyelerinde öne geçti. İkinci yarıda sıkıntılar yaşamasına rağmen bu golü korumayı başaran Barcelona, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

GECENİN SONUÇLARI

Celtic 1-2 Lazio (Maç Haberi için tıklayın)

Newcastle United 4-1 PSG (Maç Haberi için tıklayın)

Dortmund 0-0 Milan (Maç Haberi için tıklayın)

Kızılyıldız 2-2 Young Boys (Maç Haberi için tıklayın)

Leipzig 1-3 Manchester City (Maç Haberi için tıklayın)

Porto 0-1 Barcelona (Maç Haberi için tıklayın)

Atletico Madrid 3-2 Feyenoord (Maç Haberi için tıklayın)

Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç Haberi için tıklayın)

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