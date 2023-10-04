Shakhtar'dan tarihi geri dönüş

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Shakhtar Donetsk, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Antwerp'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Shakhtar'dan tarihi geri dönüş
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04 Ekim 2023 21:45
Son güncelleme 04 Ekim 2023 22:00
Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. karşılamasında Antwerp ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Bosuil Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar Donetsk 3-2 kazandı.

3. dakikada Arbnor Muja ve 33. dakikada Michel Balikwisha'nın golleriyle 2-0 öne geçen Antwerp bu skoru koruyamadı.

İkinci yarıya etkili başlayan Shakhtar Donetsk 48 ve 76. dakikada Danylo Sikan, 71. dakikada Yaroslav Rakitskiy ile bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı. 

Antwerp'te Toby Alderweireld karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Antwerp iki maç sonunda puanla tanışamadı.

 

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