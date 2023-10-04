Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. karşılamasında Antwerp ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.



Bosuil Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Shakhtar Donetsk 3-2 kazandı.



3. dakikada Arbnor Muja ve 33. dakikada Michel Balikwisha'nın golleriyle 2-0 öne geçen Antwerp bu skoru koruyamadı.



İkinci yarıya etkili başlayan Shakhtar Donetsk 48 ve 76. dakikada Danylo Sikan, 71. dakikada Yaroslav Rakitskiy ile bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.



Antwerp'te Toby Alderweireld karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Antwerp iki maç sonunda puanla tanışamadı.







