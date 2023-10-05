Young Boys geri döndü ama başaramadı

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Kızılyıldız, sahasında Young Boys'u konuk etti.



Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.



Maçın 35. dakikasında Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı Kızılyıldız önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Young Boys 48'de Ugrinic ve 61. dakikada Itten'in golleriyle öne geçti. 88. dakikaya gelindiğinde Bukari'nin golü ise maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk puanlarını aldı.



