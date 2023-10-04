Barcelona, Portekiz'de tek golle güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Porto ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Do Dragao'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 45+1'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle Ferran Torres kaydetti.
Katalan ekibinde Gavi, 90+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Porto 3 puanda kaldı.
Porto grubun üçüncü maçında Antwerp deplasmanına giderken, Barcelona sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 45+1'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle Ferran Torres kaydetti.
Katalan ekibinde Gavi, 90+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Porto 3 puanda kaldı.
Porto grubun üçüncü maçında Antwerp deplasmanına giderken, Barcelona sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.