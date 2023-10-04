Barcelona, Portekiz'de tek golle güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Barcelona, deplasmanda Porto'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Portekiz'de tek golle güldü
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04 Ekim 2023 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Porto ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Do Dragao'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0'lık skorla kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 45+1'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle Ferran Torres kaydetti. 

Katalan ekibinde Gavi, 90+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Porto 3 puanda kaldı. 

Porto grubun üçüncü maçında Antwerp deplasmanına giderken, Barcelona sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. 

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