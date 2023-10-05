Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Dortmund'da Salih Özcan,
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 2'ye yükseltirken, Borussia Dortmund 1 puana ulaştı. Grubun bir sonraki maç haftasında Dortmund deplasmanda Newcastle United'a konuk olurken, Milan zorlu PSG deplasmanına çıkacak.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Dortmund'da Salih Özcan,
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 2'ye yükseltirken, Borussia Dortmund 1 puana ulaştı. Grubun bir sonraki maç haftasında Dortmund deplasmanda Newcastle United'a konuk olurken, Milan zorlu PSG deplasmanına çıkacak.