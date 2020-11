Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı salı günkü maçlarla başlayacak. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



M. UNITED - BAŞAKŞEHİR



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaManchester United sahasında temsilcimiz Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan karşılaşma mükemmel mücadele eden ve adeta rakibine sahayı dar eden Okan Hoca ve öğrencileri aldıkları 3 puanla hem grubu karıştırdılar hem de adlarını tüm Avrupa'ya tekrar duyurmuş oldular. Açıkçası işimiz Old Trafford'da hiç kolay değil ama o statta çok da güzel anılarımız var. 90'lı yıllarda Kubilay Türkyılmaz, 2000'lerde Elvir Bolic ve Tello, Manchester şehrini şoke edecek gollerle bizi gururlandırmışlardı. Şimdi de Başakşehir'den aynı performansı hepimiz bekliyoruz. Ben deplasmanda yine gol bulacağımıza inanıyorum. Bu sebeple de size KG Var seçimini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester United: Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Tuanzebe, Harry Maguire, Alex Telles; Donny van de Beek, McTominay; Juan Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani



Başakşehir: Mert, Bolingoli, Epureanu, Skrtel, Rafael, Berkay, İrfan Can, Mahmut, Visca, Deniz, Demba Ba



PSG - LEIPZIG



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG sahasında Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı bu grupta geçen hafta alınan sonuçlar sonrasında grup iyice karışmış durumda. Elbette PSG ve Man. Utd. halen daha büyük favoriler ama bence işleri hiç kolay olmayacak. Bu maç da bence final havasında geçmeye aday ve kazanacak takımın ciddi şans elde edeceğine inanıyorum. Tabi ki Tuchel ve öğrencileri hem kadro olarak hem de kalite olarak Avrupa'nın en iyilerinden ama Leipzig organizasyonu asla yabana atılmamalı. Ben Nagelsmann'dan çekiniyorum ve o yüzden taraf bahislerinden uzak duralım diyorum. Üst seçimi bu karşılaşma için en doğru tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa; Danilo Pereira, Leandro Paredes, Rafinha; Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Neymar



Leipzig: Peter Gulacsi; Willi Orban, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate; Benjamin Henrichs, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer, Angelino; Christopher Nkunku, Dani Olmo; Yussuf Poulsen



D. KİEV - BARCELONA



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dinamo Kiev sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Grupta herkesin beklediği gibi ilk 3 maç sonunda Barcelona ve Juventus ilk iki sırayı parsellemiş durumdalar. Açıkçası bu sıralamada belki yer değişikliği olabilir ama gruptan çıkacak takımların isimlerinin değişmesi tarihi sürpriz olur. Lucescu'nın öğrencileri bence Macar ekibi Ferencvaros ile UEFA için önemli mücadele verecek. Açıkçası iki takım arasındaki güç farkını düşündüğümde ben Ukrayna'da yine Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. 2 seçimi bu karşılaşma için ideal duruyor. Bu arada Lionel Messi'nin dinlendirilmesine karar verildiği için Arjantinli yıldız, bu maçta forma giymeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Dinamo Kiev: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shaparenko, Shepeliev; Garmash, Buyalskiy, De Pena; Supryaha



Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; Pjanić, Alena; Dembele, Coutinho, Trincao; Griezmann



JUVENTUS - FERENCVAROS



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Grupta Barcelona'nın arkasından ikinci sırada yer alan Juventus adeta fişi çekmek ve Barcelona ile liderlik finali oynamak adına sahasında Macar ekibini konuk ediyor. Bence Rebrov ve öğrencileri gayet iyi bir takım oluşturmuşlar ve kesinlikle ileriki yıllarda çok daha üst seviyelerde boy gösterebilirler. Ancak elbette şimdilik bu seviyelerde dev takımlara kafa tutmaları kolay değil. Ben Ronaldo ve arkadaşlarından 3 puan beklerken oranı arttırmak adına size ilk yarı 1 seçimini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Merih Demiral , De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Arthur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo



Ferencvaros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Siger, Kharatin, Somalia; Uzuni, Boli, Nguen



RENNES - CHELSEA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü maçında Rennes sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Rennes sezonun ilk haftalarını arar durumda. Oynadıkları son 3 maçta gol dahi atamadan mağlup oldular. Bu maçlarda ayrıca kalelerinde 7 gol gördüler. Chelsea'de ise iyi gidiş sürüyor. Deplasmanda aldıkları Newcastle galibiyetiyle üst üste 5'inci kez kazandılar. İngilizlerin dikkat çekici diğer bir istatistiği ise son 10 maçın 7'sinde kalelerini gole kapatmaları. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Niang, Rugani, Martin, Maouassa'nın sakatlıkları var. Ayrıca Dalbert de kart cezalısı. Chelsea'de ise Pulusic yok. Rennes, Şampiyonlar Ligi'nin altında kaldı. Formda Chelsea'den puan almaları zor.



MUHTEMEL 11'LER



Rennes: Gomis; Traore, Aguerd, Da Silva, Truffert; Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud; Doku, Guirassy, Terrier



Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi



KRASNODAR - SEVILLA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4'üncü maçında Sevilla deplasmanda Krasnodar'ın konuğu olacak. Konuk Sevilla'nın galibiyet serisi 3 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Krasnodar'ı 3-2 ile geçtikten sonra ligde iç sahada Osasuna ve Celta Vigo'yu mağlup ettiler. Bu 3 maçta 8 atarak kazandılar. Ev sahibi Krasnodar ise 5 maçlık mağlubiyet serisine iç sahada Tambov'u yenerek son verdi. Onlar da oldukça kötü bir dönemden geçiyorlar. Sevilla bu sene deplasmanlarda zorlanıyor. Ligde 4 maçta sadece 1 kere kazandılar. Bunun yanında dışardaki 4 maçta, 5 gol atıp, 5 gol yediler. Bu maç öncesinde Sevilla'da Bounou sakat. Takımın önemli isimlerinden Navas ise cezalı durumda. Ev sahibi ekipte tek eksik Stotskiy. Ev sahibi ekip, en azından Avrupa'da devam edebilmek için iç sahada bir varlık göstermek zorunda. Sevilla bu karşılaşmada mağlup olmazsa, gruptaki diğer karşılaşmadan çıkacak sonuca göre bir üst turu garantileyebilir. Krasnodar'ın da iç sahada puan için yüklenmesini bekliyorum. Sevilla'nın savunma anlamında sıkıntılar var. Fileler, karşılıklı havalanır.



MUHTEMEL 11'LER



Krasnodar: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Sorokin, Chernov; Vilhena, Gazinski; Suleymanov, Claesson, Cabella; Berg



Sevilla: Vaclík; Kounde, Gudelj, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Rakitic, Jordan; Munir, De Jong, Ocampos



DORTMUND - C. BRUGGE



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4'üncü maçında Borussia Dortmund sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. 3'üncü maçlar sonunda Dortmund 6 puanla lider durumda. 4 puanı olan Brugge ise 3'üncü basamakta bulunuyor. Gruptaki bütün takımların şansları devam ediyor. Dortmund, son 10 maçında 3 kere kaybetti. Bu maçların 2'sinde Bayern'e yenildiler. Hafta sonuna Haaland'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Hertha Berlin'i deplasmanda 5 gol ile geçmeyi başardılar. Haaland başka bir seviyede. Attıkça da devamının geleceğinin sinyallerini veriyor. Hafta sonunda yıldız isimler Sancho ve Hazard'da dinlendi. Brugge ise 2 maçtır kazanıyor. Öncesinde 4 maç galibiyete hasret kalmışlardı. Bu maç öncesinde Dortmund'da önemli bir eksik yok. Konuk ekipte ise Ricca ve Mitrovic sakatlıkları gerekçesiyle yok. Sobol'ün duruma ise belirsiz. Dortmud iç sahada rakibini gole boğar.



MUHTEMEL 11'LER



Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Sancho, Reus, Reyna, Haaland



Club Brugge: Mignolet, Mata, Kossounou, Deli, De Cuyper, Vormer, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, De Ketelaere