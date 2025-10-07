Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak maçla sahibini bulacak.

Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana
VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.


- 3 takımın 5'er şampiyonluğu var

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Vakıfbank 5 2013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe 5 2009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı 5 2011, 2012, 2018, 2019, 2020
