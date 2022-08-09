Sampdoria, Cicaldau ile ilgileniyor

İtalyan ekibi Sampdoria'nın, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sampdoria, Cicaldau ile ilgileniyor
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09 Ağustos 2022 16:34
Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan bir talip çıktı.

GALATASARAY 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunun transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Mikkem Damsgaard'ı Brentford'a gönderen Sampdoria'nın Cicaldau için yeterli ekonomik kaynağa sahip olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın geçen sezon bonservisine 6.5 milyon euro ödediği Cicaldau, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 40 maça çıktı. Rumen orta saha bu maçlarda, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Cicaldau'nun 4 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

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