Sami Uğurlu: "Değişiklik şansımız yoktu"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sami Uğurlu: 'Değişiklik şansımız yoktu'
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02 Mart 2025 17:06
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ligde Rizespor deplasmanında aldıkları 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Uğurlu, maçta iki takımın da oyunu kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

Özellikle alan savunmalarının iyi yapıldığı bir ilk 45 dakika oynandığını belirten Uğurlu, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda Ghezzal'ın attığı gerçekten harika ve ekstra bir golle maçın seyri değişti. Sonrasında gelen penaltı golüyle eşitlik sağladık. Daha sonra oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladı. Oyuncu değişikliği yapıp oyunu tutmak gerekiyordu ama bizim öyle bir şansımız yoktu. Değişiklik yapmadan devam etmek zorundaydık. Biz de bunu yaptık. İkinci golü de Ghezzal'ın yapmış olduğu müthiş bir asistle yedik. Öte yandan Çaykur Rizespor'a baktığımızda Berkay Özcan, Zeki ve son dakikalarda Abdülkadir Ömür gibi isimleri oyuna dahil eden bir takım ile oyuncu değiştiremeyen bir takım vardı."

Uğurlu, maçların devam ettiğini aktararak, "Bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var. Bu, çok büyük bir puan farkı değil. Bir an önce bu açığı kapatmak gerekiyor. Her maç zor. Her maçta kazanabileceğimiz üç puan var. Bundan sonraki maçlar bizim için daha zor ve kritik. Takım olarak gol bulmaya çalışıyoruz. Zaman zaman zor gol atan bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

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