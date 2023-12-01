Samet Koç: '3 puan cezasını Tahkim'e taşıyacağız'

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun Kayserispor'a 3 puan silme cezası vermesini Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan takımlara 3 puan tenzili cezası verdi. Bu kulüpler arasında yer alan Kayserispor'un Basın Sözcüsü Samet Koç, Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.



"KABUL ETMEDİĞİMİZ SORUNLAR"



Kayserispor'un yaşanan sıkıntıların üstesinden geleceğini belirten Samet Koç, "Büyük Kayserispor taraftarı, ulusal lisans almak için gerekli eksikliklerin tamamlanamaması cümlesi bildiğiniz üzere eskiden bekleyen bazı sorunlu transfer dosyalarının çözüme kavuşamamasından dolayıdır. Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız, bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Moralimizi bozmadan önümüzde duran 14'üncü hafta karşılaşmasına odaklanmamız gerekmektedir. Ayrıca transfer dosyalarında kabul etmediğimiz sorunlar için Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.





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