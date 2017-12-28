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Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'den istediği isim

Sivasspor'dan devre arası çalışması! Devre arasında savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Demir Grup Sivassor'da gündem Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldızı Yiğithan Güveli...

Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'den istediği isim
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28 Aralık 2017 09:33
Fenerbahçeli Yiğithan Güveli'ye talip çıktı! Devre arasında savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Demir Grup Sivassor'da gündem Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldızı Yiğithan Güveli.

Gençleri tek tek parlatan teknik direktör Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'de yeterince şans bulamayan 20 yaşındaki stoperin kiralanması için yönetime rapor verdiği ifade edildi. Daha öncede TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor genç oyuncuyu transfer etmek istemişti ancak Aykut Kocaman bu transfere onay vermemişti.

Yiğithan bu sezon A takım ile sadece Türkiye Kupası'nda forma giydi ve 11 dakika görev yaptı.



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