Samet Akaydın için çarpıcı açıklama; 'Kasım ayında anlaştı'

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enerbahçe ara transferin ilk imzasını Samet Akaydın'a attırdı. Adana Demirspor'da yıldızı parlayan, milli takım formasını kapan 28 yaşındaki oyuncuyu, onu

Trabzon İdmanocağı'nda ilk

keşfeden isim Kamil Aydın çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Şu an Trabzon Kanuni Ortahisar Futbol Kulübü'nde görev yapan Aydın, şunları anlattı:



"FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"





"Samet'i İdmanocağı'nın altyapısına aldığımda 10 yaşındaydı.

16 yaşına kadar bizimle kaldı.

Evi uzaktı, gelip gitmesi zordu. Sürekli babası getirip götürüyordu. Bir kere geldiği zaman ayakkabısının biri vardı biri yoktu, garibandı. Babası devlet memuru, şartlar belli. Samet futbolu çok seviyor.

Zamanında

da çok çalıştı, şu anda da özel antrenörüyle

çalışmalarını sürdürüyor."

"OYNAYACAĞIN YERE GİT KENARDA KALMA"



Trabzonspor U17 takımına verdik ancak beğenilmedi. Geri aldık. Boluspor U21 takımına kiralık gönderdik. Daha sonra Arsinspor'a verdik.

Dedik ki bu çocuğun üzerinde duralım,

çok güzel yerlere gelebilecek

bir stoper…

Daha sonra Sancaktepespor için İstanbul'a gitti. İyi bir sezon geçirdi. Özellikle Keçiörengücü'nde zirveye çıktı. O dönem beni aradı,

'Sivasspor ve Adana

Demirspor istiyor' dedi. Ben de 'Oynayabileceğin

yere git. Kenarda kalırsan sıkıntı olur,

performansın geriler' dedim.

Adana Demir'e gitti, çok iyi bir performans sergiledi.

Samet futbola başladığı dönemde hücumda oynuyordu.

Biz de sert, fiziği iyi

olan oyuncuları severiz. 'Defansta deneyeceğim'

dedim. Bir denedim ki yerden,

havadan hamleleri çok iyi. Sert oynuyor,

iyi bir kesici.

Dedim ki 'Tamam sen artık stopersin.' Anadolu'dan büyük takımlara gidince kaybolup giden isimler oldu. İnşallah Samet için böyle bir şey olmaz. Boş zamanlarında tatillerinde özellikle antrenman yapmaya gelirdi. Çok çalıştı, Allah da yardımcısı oldu.