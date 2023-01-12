Samet Akaydın için çarpıcı açıklama; 'Kasım ayında anlaştı'

Fenerbahçe ara transferin ilk imzasını Samet Akaydın'a attırdı. Adana Demirspor'da yıldızı parlayan, milli takım formasını kapan 28 yaşındaki oyuncuyu, onu Trabzon İdmanocağı'nda ilk keşfeden isim Kamil Aydın çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şu an Trabzon Kanuni Ortahisar Futbol Kulübü'nde görev yapan Aydın, şunları anlattı:
"FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"
"Samet'i İdmanocağı'nın altyapısına aldığımda 10 yaşındaydı. 16 yaşına kadar bizimle kaldı. Evi uzaktı, gelip gitmesi zordu. Sürekli babası getirip götürüyordu. Bir kere geldiği zaman ayakkabısının biri vardı biri yoktu, garibandı. Babası devlet memuru, şartlar belli. Samet futbolu çok seviyor. Zamanında da çok çalıştı, şu anda da özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor."
"OYNAYACAĞIN YERE GİT KENARDA KALMA"
Trabzonspor U17 takımına verdik ancak beğenilmedi. Geri aldık. Boluspor U21 takımına kiralık gönderdik. Daha sonra Arsinspor'a verdik. Dedik ki bu çocuğun üzerinde duralım, çok güzel yerlere gelebilecek bir stoper… Daha sonra Sancaktepespor için İstanbul'a gitti. İyi bir sezon geçirdi. Özellikle Keçiörengücü'nde zirveye çıktı. O dönem beni aradı, 'Sivasspor ve Adana Demirspor istiyor' dedi. Ben de 'Oynayabileceğin yere git. Kenarda kalırsan sıkıntı olur, performansın geriler' dedim. Adana Demir'e gitti, çok iyi bir performans sergiledi.
SERT OYNAR, YERDEN VE HAVADAN İYİ BİR KESİCİ
Samet futbola başladığı dönemde hücumda oynuyordu. Biz de sert, fiziği iyi olan oyuncuları severiz. 'Defansta deneyeceğim' dedim. Bir denedim ki yerden, havadan hamleleri çok iyi. Sert oynuyor, iyi bir kesici. Dedim ki 'Tamam sen artık stopersin.' Anadolu'dan büyük takımlara gidince kaybolup giden isimler oldu. İnşallah Samet için böyle bir şey olmaz. Boş zamanlarında tatillerinde özellikle antrenman yapmaya gelirdi. Çok çalıştı, Allah da yardımcısı oldu.
KASIM AYINDA ANLAŞTILAR!
Samet'in geçmişine baktığımız zaman gerçekten çok zorluklar çekti ama kendini çok iyi yetiştirdi. Çok efendidir. Her zaman arar sorar. En son Öğretmenler Günü'nde (24 Kasım) geldi ziyaretime… Fenerbahçe ile anlaştığını ilk o zaman söyledi. 'İş sadece imzaya kaldı' dedi. A Milli Takım'da da iyi oynayınca tabii ses getirdi. Zaten üçlü defansla oynuyor Jesus, Samet'e mutlaka şans verecektir. Bir dönem Trabzonspor da ilgilendi ama onlara maliyeti yüksek geldi.
Şu an Trabzon Kanuni Ortahisar Futbol Kulübü'nde görev yapan Aydın, şunları anlattı:
"FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"
"Samet'i İdmanocağı'nın altyapısına aldığımda 10 yaşındaydı. 16 yaşına kadar bizimle kaldı. Evi uzaktı, gelip gitmesi zordu. Sürekli babası getirip götürüyordu. Bir kere geldiği zaman ayakkabısının biri vardı biri yoktu, garibandı. Babası devlet memuru, şartlar belli. Samet futbolu çok seviyor. Zamanında da çok çalıştı, şu anda da özel antrenörüyle çalışmalarını sürdürüyor."
"OYNAYACAĞIN YERE GİT KENARDA KALMA"
Trabzonspor U17 takımına verdik ancak beğenilmedi. Geri aldık. Boluspor U21 takımına kiralık gönderdik. Daha sonra Arsinspor'a verdik. Dedik ki bu çocuğun üzerinde duralım, çok güzel yerlere gelebilecek bir stoper… Daha sonra Sancaktepespor için İstanbul'a gitti. İyi bir sezon geçirdi. Özellikle Keçiörengücü'nde zirveye çıktı. O dönem beni aradı, 'Sivasspor ve Adana Demirspor istiyor' dedi. Ben de 'Oynayabileceğin yere git. Kenarda kalırsan sıkıntı olur, performansın geriler' dedim. Adana Demir'e gitti, çok iyi bir performans sergiledi.
SERT OYNAR, YERDEN VE HAVADAN İYİ BİR KESİCİ
Samet futbola başladığı dönemde hücumda oynuyordu. Biz de sert, fiziği iyi olan oyuncuları severiz. 'Defansta deneyeceğim' dedim. Bir denedim ki yerden, havadan hamleleri çok iyi. Sert oynuyor, iyi bir kesici. Dedim ki 'Tamam sen artık stopersin.' Anadolu'dan büyük takımlara gidince kaybolup giden isimler oldu. İnşallah Samet için böyle bir şey olmaz. Boş zamanlarında tatillerinde özellikle antrenman yapmaya gelirdi. Çok çalıştı, Allah da yardımcısı oldu.
KASIM AYINDA ANLAŞTILAR!
Samet'in geçmişine baktığımız zaman gerçekten çok zorluklar çekti ama kendini çok iyi yetiştirdi. Çok efendidir. Her zaman arar sorar. En son Öğretmenler Günü'nde (24 Kasım) geldi ziyaretime… Fenerbahçe ile anlaştığını ilk o zaman söyledi. 'İş sadece imzaya kaldı' dedi. A Milli Takım'da da iyi oynayınca tabii ses getirdi. Zaten üçlü defansla oynuyor Jesus, Samet'e mutlaka şans verecektir. Bir dönem Trabzonspor da ilgilendi ama onlara maliyeti yüksek geldi.