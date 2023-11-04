Samet Akaydin gözyaşlarına hakim olamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gollerde hata yaptığı düşünülen Samet Akaydin, tribünlerden tepki ve desteği bir arada gördü. 74. dakikada oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin gözyaşlarına hakim olamadı!
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04 Kasım 2023 20:32
Son güncelleme 04 Kasım 2023 20:45
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında Samet Akaydın'a tepki gösterdi.

Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydın, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki gördü. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet Akaydın'a alkışlarla moral verdi.

Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti. 



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