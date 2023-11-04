Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında Samet Akaydın'a tepki gösterdi.
Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydın, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki gördü. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet Akaydın'a alkışlarla moral verdi.
Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.
Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydın, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki gördü. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet Akaydın'a alkışlarla moral verdi.
Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.