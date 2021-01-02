Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, 24 Kasım'da Sivas Belediye ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşamıştı.Tanzanyalı forvet bu nedenle 6 resmi maç kaçırdı. Samatta, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği son haftada takıma katıldı ve çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte 40 gün sonra sahalara dönüş yapacak. Samatta, formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.Başarılı oyuncu, "Şanssız bir sakatlık yaşadım ve uzun süre takımdan ayrı kaldım. Ancak zor günleri arkada bıraktım. Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara döneceğim. Takımıma katkı sağlamak ve golleri sıralamak için tamamen hazırım. Hocam görev verirse, herkes sahada savaşçı ve mücadeleci bir Samatta izleyecek" diye konuştu.Tanzanyalı golcü, yeni yıl mesajı vermeyi de ihmal etmeyerek, "2021'in tüm dünyaya ve futbol camiasına sağlık getirmesini umuyorum. İnanıyorum ki kötü günler 2020'de kaldı. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte başarılara ulaşacağımız bir sezon olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.