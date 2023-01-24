Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Bursa'da iki gün sürecek 18 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sona erdi.



Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki organizasyona, yaklaşık 700 atlet katılıyor.



Atletler; 60 metre, 400 metre, 1500 metre, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, heptatlon (erkekler) ve pentatlon (kadınlar) kategorilerinde mücadele etti.



Sporcuların derecelerini geliştirmek ve birincilik için mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.





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