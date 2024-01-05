Salih Uçan cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kasımpaşa maçında 20. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

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Salih Uçan cezalı duruma düştü!
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05 Ocak 2024 23:26
Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart cezalısı oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bu sezonki 4. kartını alarak cezalı duruma düştü.

Salih Uçan daha önce ligde Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü.

Ayrıca siyah-beyazlı takım, Salih Uçan'ın sarı kart gördüğü 4 maçın 3'ünü kaybederken 1'inde berabere kaldı.

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