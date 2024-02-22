Salih Uçan'a Lazio kancası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını, daha önce Roma'da kiralık oynayan Salih Uçan için bu kez Lazio'nun devreye girdiğini ve prensip anlaşması sağlandığını iddia etti.

, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan'a Lazio kancası!
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22 Şubat 2024 12:32
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI"

İtalyan basınında çıkan haberde Salih Uçan'ın bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını, hatta tecrübeli oyuncunun Lazio kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

İMZA ATARSA EZELİ RAKİBE GİTMİŞ OLACAK

Salih Uçan, 2014-15 sezonlarında Serie A'da kiralık olarak Roma forması terletmişti.

İtalyan devi, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Salih 2018'de de yarım sezon Empoli'de oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, Lazio'ya imza atarsa başkent ekibi Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla 76 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 13 asist üreterek skora katkı sağladı.

Ana mevkisi merkez orta saha olan Salih Uçan on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor. Futbolcunun bu çok yönlülüğü dikkat çekiyor. 

 
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