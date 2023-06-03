Salernitana'dan Morutan atağı

Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a, Atalanta'dan sonra Salernitana'da talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Salernitana'dan Morutan atağı
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03 Haziran 2023 10:47
Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, performansıyla takımını sırtladı.

Pisa, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydeden Morutan'ın 5.5 milyon euro olan bonservisini almaktan vazgeçti.

İtalyan basını 24 yaşındaki Morutan'a Atalanta'dan sonra Salernitana'nın da yakın ilgi gösterdiğini yazdı.

Galatasaray ile 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. 
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