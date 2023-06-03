Salernitana'dan Morutan atağı

Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan, performansıyla takımını sırtladı.
Pisa, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydeden Morutan'ın 5.5 milyon euro olan bonservisini almaktan vazgeçti.
İtalyan basını 24 yaşındaki Morutan'a Atalanta'dan sonra Salernitana'nın da yakın ilgi gösterdiğini yazdı.
Galatasaray ile 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor.
Pisa, 36 maçta 6 gol, 8 asist kaydeden Morutan'ın 5.5 milyon euro olan bonservisini almaktan vazgeçti.
İtalyan basını 24 yaşındaki Morutan'a Atalanta'dan sonra Salernitana'nın da yakın ilgi gösterdiğini yazdı.
Galatasaray ile 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu, Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor.