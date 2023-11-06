



Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe 'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı. 17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti. Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti.

Hatasıyla

Trabzonspor'a üçüncü golü

hediye ederken şut engelleme

ve pas arası değerlerinde

sıfır çekti. 4 ikili mücadelenin

3'ünü kaptırırken 10 kez

de rakibe topu verdi.

Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı.

Orta

saha ile hücum arasında

enerji ve pas istasyonu

olma konusunda fark yaratamayan

Sloven futbolcu,

Mendy-Berat ikilisine İsmail

ile birlikte üstünlük kuramadı.





Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.

Sezon

başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydın, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti. Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü. Becao-Djiku-Serdar'ın sakatlıklarının sürmesi nedeniyle A.Demirspor deplasmanında da Samet'in zorunlu olarak maça 11'de başlaması bekleniyor.