Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan maçın uzatma dakikalarında Burak Süleyman'ın attığı gol ile Sakaryaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın 39. dakikasında Isaac Donkor ile öne geçen Sakaryaspor 45+3'te Giannelli Imbula'nın penaltıdan attığı gole engel olamadı. Tuzlaspor 52. dakikada James Adeniyi'nin attığı gol ile 2-1 öne geçti. 64. dakikada Ogün Bayrak gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra 10 kişi oynayan Tuzlaspor 71. dakikada Kabongo Kassongo ve 90+4. dakikada Burak Süleyman'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Sakaryaspor, puanını 34'e çıkardı. Son 7 maçta 6. yenilgisini yaşayan Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.



Gelecek hafta Tuzlaspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



Stat: Sancaktepe 15 Temmuz



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, Muhammed Bayır, Imbula, Rotman, Yahaya (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Erol Can Akdağ (Dk. 90+3 İsmail Konuk), Nzuzi Mata (Dk. 79 Ozan Papaker), Adeniyi (Dk. 78 Kone)



Sakaryaspor: Furkan Köse, Oğuz Yıldırım, Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, İbrahim Has (Dk. 63 Milosevic), Roshi (Dk. 80 Dimitrov), Hakan Yavuz (Dk. 63 Mehmet Akyüz), Nalepa, Burak Süleyman, Kasongo



Goller: Dk. 39 Donkor, Dk. 71 Kasongo, Dk. 90+4 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 45+3 Imbula (Penaltıdan), Dk. 52 Adeniyi (Tuzlaspor)



Kırmızı kart: Dk. 64 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Mehmet Taş (Tuzlaspor), Dk. 24 Hakan Yavuz, Dk. 32 İbrahim Has (Sakaryaspor)





