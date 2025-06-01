Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulübün bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran'a ertelendi.
Olağanüstü genel kurul, çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarihte yine aynı yerde gerçekleştirilecek.
Kulübün bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran'a ertelendi.
Olağanüstü genel kurul, çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarihte yine aynı yerde gerçekleştirilecek.