Sakaryaspor: ''Kötü oyun ve kötü sonuç''

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor: ''Kötü oyun ve kötü sonuç''
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02 Nisan 2024 17:34
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 2-0 kaybedilen Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Turgay Karslı, şartların eşit olduğu bir iklimde, şartların eşit olduğu bir sahada oynadıklarını ancak üzülen tarafın kendileri olduğunu ifade etti.

Ligin son 6 haftasına girildiğini hatırlatan Karslı, şunları söyledi:

"Bizim adımıza kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Ama biz bunun sorumluluğunu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularla bizim iletişimimiz gayet iyi, o yüzden bundan sonraki süreci daha pozitif hale getirmek için her türlü çalışmayı, her türlü girişimi sağlayacağız. Oyunun geneli ortada bir mücadele gibi görünse bile sonuç olarak Şanlıurfaspor'a yarayan bir sonuç oldu. İkinci yarıda tamamen oyunu rakip alana yıkmamıza rağmen yine sonuca ulaşamadık. Duran toplarla fırsatlar elimize geçirdik ama olmadı. Bizler bir tarafta sorumluluğu alabilecek olgunluğa sahibiz. Zirve yarışında belki şu an beklemediğimiz bir sonuca ulaştık ama bundan sonrası için daha tedbirli ve daha olumlu oyunu oynamak için çaba göstereceğiz."

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