Sakaryaspor: ''Kendi rayımıza döneceğiz''

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Hatayspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor: ''Kendi rayımıza döneceğiz''
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16 Ocak 2024 20:14
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 4-1 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Turgay Karslı, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.

Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.

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