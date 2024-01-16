Sakaryaspor: ''Kendi rayımıza döneceğiz''

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 4-1 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Turgay Karslı, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.
Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.
Turgay Karslı, karşılaşmada kötü oynadıklarını söyledi.
Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.