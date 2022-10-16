Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sakaryaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.



Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Kabongo Kassongo, 66. dakikada Emirhan Aydoğan ve 81. dakikada Isaac Donkor kaydetti. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 7 ve 27. dakikalarda Samuel Tetteh'ten geldi.



Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 15 puana yükseldi. Adanaspor 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.





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