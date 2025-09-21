1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren iki golü de Gael Kakuta attı. Kakuta, 43. dakikada ve 66. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Amed Sportif Faaliyetler'in tek golü 26. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.



Sakaryaspor, bu sonucun ardından 3 hafta sonra kazandı ve puanını 8'e yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler, 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sarıyer'i konuk edecek.



